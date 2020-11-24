Тихоокеанский флот остановил нарушение границы РФ эсминцем ВМС США
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ во вторник, 24 ноября.
В сообщении уточняется, что границу России нарушил эсминец ВМС Соединенных Штатов «Джон Маккейн». Инцидент произошел в заливе Петра Великого.
По данным пресс-службы, эсминец пересек линию границы на два километра. Так, ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий, а также о том, что возможно применение таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.
Ранее сообщалось, что в Белом море атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.
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