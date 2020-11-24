Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тихоокеанский флот остановил нарушение границы РФ эсминцем ВМС США
Фото: mil.ru / Минобороны России

Тихоокеанский флот остановил нарушение границы РФ эсминцем ВМС США

Виктория Родимкина

Происшествия

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ во вторник, 24 ноября.

В сообщении уточняется, что границу России нарушил эсминец ВМС Соединенных Штатов «Джон Маккейн». Инцидент произошел в заливе Петра Великого.

По данным пресс-службы, эсминец пересек линию границы на два километра. Так, ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий, а также о том, что возможно применение таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

Ранее сообщалось, что в Белом море атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

Читайте также: «На свой страх и риск»: в США назвали пять самых опасных российских военных кораблей

российский флотграницаСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте