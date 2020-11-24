Тихоокеанский флот остановил нарушение границы РФ эсминцем ВМС США

Фото: mil.ru / Минобороны России

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ во вторник, 24 ноября.

В сообщении уточняется, что границу России нарушил эсминец ВМС Соединенных Штатов «Джон Маккейн». Инцидент произошел в заливе Петра Великого.

По данным пресс-службы, эсминец пересек линию границы на два километра. Так, ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий, а также о том, что возможно применение таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

Ранее сообщалось, что в Белом море атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

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