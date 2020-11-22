«На свой страх и риск»: в США назвали пять самых опасных российских военных кораблей

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Крейсер «Петр Великий», эсминец «Настойчивый» и еще три военных судна считаются самыми опасными среди кораблей российского флота. Об этом пишет журнал National Interest.

По версии авторов, крейсер «Петр Великий» можно назвать крупнейшим надводным боевым кораблем в мире. Судно способно уничтожить авианосцы США. С ними также сможет справиться ракетный крейсер «Москва». Еще один крейсер — «Адмирал Кузнецов» — помогает российской «оборонке» расширить возможности авиации. На судно могут приземляться истребители Су-33 и МиГ-29К.

В пятерку лучших кораблей также попали эсминец «Настойчивый» и корвет «Сообразительный».

Авторы заявляют, что российский ВМФ считается одним из самых сильных. В материале говорится, что американцы недооценивают возможности РФ, поступая так «на свой страх и риск», передает РИА Новости.

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