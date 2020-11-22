Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«На свой страх и риск»: в США назвали пять самых опасных российских военных кораблей
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

«На свой страх и риск»: в США назвали пять самых опасных российских военных кораблей

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Крейсер «Петр Великий», эсминец «Настойчивый» и еще три военных судна считаются самыми опасными среди кораблей российского флота. Об этом пишет журнал National Interest.

По версии авторов, крейсер «Петр Великий» можно назвать крупнейшим надводным боевым кораблем в мире. Судно способно уничтожить авианосцы США. С ними также сможет справиться ракетный крейсер «Москва». Еще один крейсер — «Адмирал Кузнецов» — помогает российской «оборонке» расширить возможности авиации. На судно могут приземляться истребители Су-33 и МиГ-29К.

В пятерку лучших кораблей также попали эсминец «Настойчивый» и корвет «Сообразительный».

Авторы заявляют, что российский ВМФ считается одним из самых сильных. В материале говорится, что американцы недооценивают возможности РФ, поступая так «на свой страх и риск», передает РИА Новости.

Читайте также: Путин поручил Минобороны подписать документ о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

российский флотВМФ РФСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте