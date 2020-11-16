Путин поручил Минобороны подписать документ о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства по подписанию соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 ноября.

Кроме того, президент поручил Министерству обороны подписать данное соглашение от имени Российской Федерации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект данного соглашения, который был представлен Минобороны. Также документ был ранее согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ, а также предварительно проработан с суданской стороной.

Стоит отметить, что в указанном документе уточняется, что нахождение пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в данном регионе. Также поясняется, что его присутствие носит оборонительный характер и не направлено против других стран.

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