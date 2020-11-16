Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поручил Минобороны подписать документ о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поручил Минобороны подписать документ о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Евгения Звощик

Армия

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства по подписанию соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 ноября.

Кроме того, президент поручил Министерству обороны подписать данное соглашение от имени Российской Федерации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект данного соглашения, который был представлен Минобороны. Также документ был ранее согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ, а также предварительно проработан с суданской стороной.

Стоит отметить, что в указанном документе уточняется, что нахождение пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в данном регионе. Также поясняется, что его присутствие носит оборонительный характер и не направлено против других стран.

Читайте также: Путин заявил о завершении создания в РФ защищенного пункта управления ядерными силами

Минобороны РФВМФ РФВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте