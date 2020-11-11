Путин заявил о завершении создания в РФ защищенного пункта управления ядерными силами

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Создание в России нового защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами завершается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, 11 ноября, во время совещания с руководством Министерства обороны РФ, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Он отметил, что запас прочности данного пункта управления будет исключительно высоким. Кроме того, глава государства заявил о серьезном расширении аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами Российской Федерации.

Также российский лидер добавил, что увеличилось качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость. По его словам, все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать различные данные об обстановке. На основе данной информации есть возможность оценить ситуацию и после принимать обоснованные решения.

Также Путин потребовал на совещании обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами и подчеркнул, что необходимо продолжать вести работу над данными системами, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин объяснил, что является ключевой гарантией безопасности России.

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