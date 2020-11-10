Путин объяснил, что является ключевой гарантией безопасности России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России несмотря на меняющийся характер военных угроз. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 ноября, во время на совещании с руководством Министерства обороны РФ, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По его словам, «если смотреть шире», то ядерная триада является гарантией «и глобальной стабильности». Глава государства отметил, что сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта.

— ...по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении нашей страны, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что система контроля на вооружения расшатывается и деградирует, передает РИА Новости.

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