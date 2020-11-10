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Президент России рассказал о тревожной обстановке в Афганистане
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России рассказал о тревожной обстановке в Афганистане

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Афганистане сохраняется напряженная обстановка, вызывающая тревогу у стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите ШОС во вторник, 10 ноября.

— Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане, — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что по линии ШОС для Афганистана делается многое, чтобы помочь народу этой страны жить в мире. В частности, была создана контактная группа ШОС — Афганистан, в рамках которой разработана и принята дорожная карта дальнейших действий организации в данном направлении.

Путин подчеркнул, что все эти меры преследуют превращение Афганистана в безопасную страну, свободную от боевиков и наркобаронов.

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