Путин заявил о недопустимости давления на Белоруссию

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Навязывать государствам какие-либо решения извне недопустимо. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на саммите ШОС, комментируя давление на Белоруссию.

По мнению российского лидера, народ любой страны должен иметь право разобраться в ситуации самостоятельно, без какой-либо сторонней интерференции. В качестве примера Путин назвал Белоруссию, на которую, по словам главы государства, в последнее время оказывалось огромное давление.

— Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самими спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги, — цитирует РИА Новости президента РФ.

Он уточнил, что после президентских выборов в Белоруссии руководство республики столкнулось с санкциями, провокациями и информационной войной.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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