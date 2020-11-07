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«Издевательство над демократией»: Лукашенко — о президентских выборах в США
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Издевательство над демократией»: Лукашенко — о президентских выборах в США

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие президентские выборы в США. Свое мнение глава республики выразил в субботу, 7 ноября.

— Это же позорище, издевательство над этой демократией, — отметил Лукашенко.

По его словам, он посмотрит, как западные страны в этой ситуации потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии. Лукашенко добавил, что все будет «никак — побоятся», передает БелТА.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоСША
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