СМИ сообщили, что Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа в «колеблющемся» штате Джорджия до более семи тысяч голосов. Об этом сообщает телеканал CNN в субботу, 7 ноября.

Согласно последним данным, Байден получил в Джорджии 49,4 процента голосов. В свою очередь Трамп получил 49,3 процента. Байден опережает действующего главу Белого дома на 7248 голосов избирателей.

Стоит отметить, что Джорджия с 16 выборщиками является одним из штатов, которые могут определить исход президентских выборов, пока победитель там не был объявлен. Ранее штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избирательным комиссиям штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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