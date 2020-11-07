«Мы выиграем эту гонку»: Байден заявил, что получит 300 голосов выборщиков

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что пока не готов объявить себя победителем на выборах. Однако он понимает, что побеждает.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его конкурент по избирательной кампании предъявляет неправомерные претензии на пост главы государства. Как написал действующий президент в своем Twitter, он сам мог бы предъявить подобные претензии, однако «юридическая процедура начинается только сейчас».

Кроме того, Трамп поставил под сомнение честность избирательной процедуры, отметив, что до поздней ночи после дня выборов лидировал с большим отрывом, однако «лидерство чудесным образом исчезло через несколько дней».

Однако Байден заявил, что он получит голоса более 300 выборщиков при 270 необходимых для избрания главы государства.

— Мы пока не готовы объявить о победе, но цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. <...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков, — уточнил Байден.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Он также подчеркнул, что на этих выборах его уже поддержали более 74 миллионов американцев — больше, чем получил «кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов».

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия).

Поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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