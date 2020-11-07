Трамп назвал неправомерными притязания Байдена на президентское кресло

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент по избирательной кампании Джо Байден предъявляет неправомерные претензии на пост главы государства.

Как написал Трамп в своем Twitter, он сам мог бы предъявить подобные претензии, однако «юридическая процедура начинается только сейчас».

Кроме того, Трамп поставил под сомнение честность избирательной процедуры, отметив, что до поздней ночи после дня выборов лидировал с большим отрывом, однако «лидерство чудесным образом исчезло через несколько дней».

— Возможно, это лидерство вернется с продвижением юридического процесса, — отметил глава государства.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия).

Поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции часть избирателей голосовали по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее, Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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