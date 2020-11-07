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Трамп назвал неправомерными притязания Байдена на президентское кресло
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп назвал неправомерными притязания Байдена на президентское кресло

Татьяна Плотникова

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент по избирательной кампании Джо Байден предъявляет неправомерные претензии на пост главы государства.

Как написал Трамп в своем Twitter, он сам мог бы предъявить подобные претензии, однако «юридическая процедура начинается только сейчас».

Кроме того, Трамп поставил под сомнение честность избирательной процедуры, отметив, что до поздней ночи после дня выборов лидировал с большим отрывом, однако «лидерство чудесным образом исчезло через несколько дней».

— Возможно, это лидерство вернется с продвижением юридического процесса, — отметил глава государства.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия).

Поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции часть избирателей голосовали по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее, Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

Читайте также: Пересчет голосов за кандидатов в президенты США проведут в штате Джорджия

выборыДжо БайденДональд Трамп
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