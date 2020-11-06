Пересчет голосов за кандидатов в президенты США проведут в штате Джорджия

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Исход президентских выборов в штате Джорджия пока неясен. Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в пятницу, 6 ноября.

По его словам, в штате было подано около пяти миллионов бюллетеней, между кандидатами есть разрыв в несколько тысяч.

— С таким небольшим разрывом будет пересчет, — заявил Раффенспергер в эфире телеканала Fox News.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. Стоит отметить, что по закону он не имеет на это полномочий, поскольку вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.

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