Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

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Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на прошедших выборах главы государства. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Остановите подсчет! — написал Трамп.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Стоит отметить, что почти во всех американских штатах, в том числе спорных, где по-прежнему неясен победитель, сейчас продолжается подсчет голосов за кандидатов на выборах.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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