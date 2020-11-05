В МИД заявили о готовности к взаимодействию с любым победителем выборов в США

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Москва готова к конструктивному взаимодействию с любым победителем президентских выборов в США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 5 ноября, во время брифинга.

По словам дипломата, Москва внимательно следит за подведением итогов президентских выборов в США. По ее словам, в России обратили внимание на то, что оба кандидата — Дональд Трамп и Джо Байден — заявили об уверенности в своей победе. При этом действующий президент публично заявил о возможных фальсификациях. Захарова добавила, что важными этапами станут голосование членов коллегии выборщиков 14 декабря и утверждение их итогов Конгрессом США в январе 2021 года, передает РИА Новости.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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