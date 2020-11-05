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В Кремле заявили, что комментировать итоги выборов в США пока рано
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле заявили, что комментировать итоги выборов в США пока рано

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности перед тем, как комментировать итоги президентских выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 5 ноября.

— Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что неопределенность с итогами выборов может негативно сказаться на мировых делах, в частности на экономике.

По словам пресс-секретаря, скоро станет понятно, насколько длительным будет период неясности, а также насколько сильным будет влияние на дела других стран.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты. Штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов.

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