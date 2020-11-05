Байден запустил «сайт переходного периода» для подготовки к президентству

Фото: flickr.com / Matt Johnson

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил «сайт переходного периода» в рамках подготовки к возможной передаче власти от действующего президента Америки Дональда Трампа. Сайт запустили до объявления победителя президентских выборов.

Там опубликовано всего одно сообщение и размещен снимок Джо Байдена на синем фоне.

В сообщении говорится, что американский народ выберет, кто будет следующим президентом США. Уточняется, что подсчет голосов в нескольких штатах все еще ведется.

— Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день, — говорится на сайте.

Зарубежные СМИ сообщают, что около 150 человек участвуют в подготовке передачи власти Байдену, в случае его победы на выборах, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, в американском штате Невада, от исхода голосования в котором зависят итоги выборов президента США, по предварительным подсчетам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты. Штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов.

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