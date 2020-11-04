Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане

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Штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган. Об этом в среду, 4 ноября, рассказал менеджер штаба действующего президента США Билл Степиен.

По его словам, в исковом заявлении штаб Трампа ссылается на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов. Также он требует изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, сообщает РИА Новости.

На данный момент в Мичигане с 16 выборщиками штата лидирует Джо Байден.

Ранее стало известно, что штаб Трампа запросит пересчет голосов в штате Висконсин.

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