Байден выступит с обращением к американцам
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в течение дня выступит с обращением к американцам. Об этом СNN сообщила менеджер президентской кампании политика Джен О'Мэлли Диллон в среду, 4 ноября.
Ранее штаб Байдена заявил о победе на выборах. Также политик отметил, что не успокоится, пока каждый голос, поданный на президентских выборах, не будет учтен
В свою очередь штаб Трампа уверен в победе действующего президента США и рассчитывает на пересчет голосов избирателей в штате Висконсин.
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