Байден выступит с обращением к американцам

Фото: flickr.com / Phil Roeder

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в течение дня выступит с обращением к американцам. Об этом СNN сообщила менеджер президентской кампании политика Джен О'Мэлли Диллон в среду, 4 ноября.

Ранее штаб Байдена заявил о победе на выборах. Также политик отметил, что не успокоится, пока каждый голос, поданный на президентских выборах, не будет учтен

В свою очередь штаб Трампа уверен в победе действующего президента США и рассчитывает на пересчет голосов избирателей в штате Висконсин.

Читайте также: Штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа об остановке подсчета голосов