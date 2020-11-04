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Штаб Трампа запросит пересчет голосов в штате Висконсин
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Штаб Трампа запросит пересчет голосов в штате Висконсин

Кирилл Николаев

В мире

Штаб Дональда Трампа намерен запросить пересчет голосов в ключевом штате Висконсин. Об этом в среду, 4 ноября, заявил менеджер предвыборной кампании действующего президента США Уильям Степин.

По его словам, уровень отставания Трампа дает достаточно оснований для запроса пересчета голосов, сообщает ТАСС.

Напомним, NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф заявила, что власти Висконсина обработали все бюллетени на выборах в США. Телекомпания и другие американские СМИ пока не называют имя победителя выборов в этом штате. Согласно данным NBC, Байден набрал 49,5 процента голосов, а Трамп — 48,8 процента.

Ранее штаб Байдена заявил о победе на выборах. Также политик отметил, что не успокоится, пока каждый голос, отданный на президентских выборах, не будет учтен.

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