Трамп сообщил о своей победе «с исторически рекордными цифрами»

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением. Он выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Трансляцию ведет USA Today в YouTube.

Лидер страны отметил, что если считать законные голоса, то его лидерство неоспоримо.

— Если вы считаете незаконные голоса, то демократы могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно, — объяснил он.

Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. Стоит отметить, что по закону он не имеет на это полномочий, потому что вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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