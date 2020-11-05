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Трамп предупредил о подаче исков во всех штатах, где может победить Байден
Фото: whitehouse.gov

Трамп предупредил о подаче исков во всех штатах, где может победить Байден

Евгения Звощик

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен юридически оспорить результаты во всех штатах, где претендует на победу кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он пояснил, что иски будут поданыза мошенничество на выборах, в том числе, на уровне штата.

— Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем! — написал Трамп.

Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. Стоит отметить, что по закону он не имеет на это полномочий, поскольку вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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президентские выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
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