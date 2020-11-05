Трамп: Пришедшие по почте после дня выборов бюллетени не будут засчитаны
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.
— Любой голос, поступивший после дня выборов, не будет засчитан! — заявил Трамп.
ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. Стоит отметить, что по закону он не имеет на это полномочий, поскольку вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.
Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.
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