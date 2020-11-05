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Трамп: Пришедшие по почте после дня выборов бюллетени не будут засчитаны
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трамп: Пришедшие по почте после дня выборов бюллетени не будут засчитаны

Евгения Звощик

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Любой голос, поступивший после дня выборов, не будет засчитан! — заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. Стоит отметить, что по закону он не имеет на это полномочий, поскольку вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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