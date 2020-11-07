Байден призвал американцев к спокойствию и терпению

Фото: flickr.com / Marc Nozell

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев быть спокойными и терпеливыми во время подсчета голосов.

Он отметил, что людям необходимо помнить о том, что противники «могут быть оппонентами», однако все они являются одним народом — американцами.

— Послушайте, мы все знаем, что напряжение велико после жестких выборов, но мы должны помнить о необходимости сохранять спокойствие и быть терпеливыми, дав возможность провести процедуру подсчета голосов, всех голосов, — сказал Байден.

Он также подчеркнул, что стоит быть цивилизованными людьми по отношению друг к другу, передает РИА Новости.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия).

Поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

Читайте также: Трамп назвал неправомерными притязания Байдена на президентское кресло