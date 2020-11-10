Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин заявил, что РФ не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что РФ не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений

Евгения Звощик

Армия

Российская Федерация не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 10 ноября, во время совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

— Используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений, — отметил глава государства.

По его словам, такой необходимости у России на сегодняшний день нет. Кроме того, Путин подчеркнул, что у РФ есть все необходимые силы для защиты своих интересов, передает РИА Новости.

Ранее Путин объяснил, что является ключевой гарантией безопасности России.

Читайте также: Президент России рассказал о тревожной обстановке в Афганистане

РоссияВладимир Путинвооружение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте