Путин заявил, что РФ не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений
Российская Федерация не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 10 ноября, во время совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
— Используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений, — отметил глава государства.
По его словам, такой необходимости у России на сегодняшний день нет. Кроме того, Путин подчеркнул, что у РФ есть все необходимые силы для защиты своих интересов, передает РИА Новости.
Ранее Путин объяснил, что является ключевой гарантией безопасности России.
Читайте также: Президент России рассказал о тревожной обстановке в Афганистане