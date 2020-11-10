Путин заявил, что РФ не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российская Федерация не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 10 ноября, во время совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

— Используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений, — отметил глава государства.

По его словам, такой необходимости у России на сегодняшний день нет. Кроме того, Путин подчеркнул, что у РФ есть все необходимые силы для защиты своих интересов, передает РИА Новости.

Ранее Путин объяснил, что является ключевой гарантией безопасности России.

Читайте также: Президент России рассказал о тревожной обстановке в Афганистане