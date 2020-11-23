Атомная подводная лодка «Казань» выполнила ракетную стрельбу в Белом море

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В Белом море атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на заключительный этап испытаний крейсер «Казань» вышел в субботу, 21 ноября. Экипаж проведет ряд испытаний корабельных систем и агрегатов, а также комплексов корабельного вооружения.

После завершения испытаний крейсер «Казань» будет принят в состав Военно-морского флота Российской Федерации.

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