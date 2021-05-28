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Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между Белоруссией и Россией
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между Белоруссией и Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает договориться с президентом России Владимиром Путиным о возобновлении полного авиасообщения между РФ и Белоруссией. Об этом белорусский лидер рассказал на заседании глав правительств СНГ в пятницу, 28 мая.

Лукашенко планирует «договориться» с Путиным о возобновлении перелетов между странами на переговорах в Сочи 28 мая.

— Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу. Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости, — отметил Лукашенко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России и Белоруссии «примерно одинаковая», пишет РИА Новости.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Белоруссией в середине марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию с санкциями.

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БелоруссияВладимир Путинкоронавирус
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