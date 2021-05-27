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Турецкие отели изменят систему «все включено» после пандемии COVID-19
Фото: pixabay.com

Турецкие отели изменят систему «все включено» после пандемии COVID-19

Юлия Курганова

Туризм

Изменения, внесенные в систему «все включено» в отелях Турции, могут сохраниться и после пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Бодрума Ахмет Арас.

Он рассказал, что в настоящее время привычное россиянам обслуживание по системе «все включено» в большинстве турецких отелей изменено. Теперь гости накладывают еду не сами, а за них это делают официанты.

— Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу, — сказал Арас.

Он отметил, что для персонала гостиниц это может создать дополнительные затруднения, потому что требует больше времени и усилий. Но глава города обратил внимание на то, что есть и плюсы с точки зрения гигиены и качества сервиса.

Арас заверил, что туризм в Бодруме в настоящее время безопасен. Порядка 90 процентов объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Турция может отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян.

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