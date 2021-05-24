Турция может отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян

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Турция может вскоре объявить об отмене обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для въезда в страну. Об этом рассказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в понедельник, 24 мая.

По его словам, одним из условий отмены этого требования является успешная борьба с пандемией. При этом, по словам министра, в стране рассматривают несколько критериев для отмены ПЦР-тестов.

— Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль, — сказал Мехмет Нури Эрсой.

Он напомнил, что Турция признала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Министр не считает, что в Турции могут возникнуть проблемы после возобновления авиасообщения с Россией, так как РФ успешно справляется с пандемией, сообщает РИА Новости.

В Турции с 30 декабря прошлого года действует правило для всех въезжающих старше шести лет. Туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до поездки.

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