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Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19
Фото: Youtube / RT Россия

Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Граждане, которые привились против COVID-19, но заболели коронавирусом, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму, — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19.

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коронавируспоследствия болезниАлександр Гинцбург
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