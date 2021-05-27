Россиянам рассказали, когда можно будет купить путевки в Таиланд

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Вакцинированные от COVID-19 россияне смогут приобрести путевки и отправиться в Таиланд не раньше осени. Однако ажиотажного спроса на это направление не будет, сказал в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Паттайю могут открыть для привитых иностранных туристов без прохождения карантина к 1 октября. Такие планы озвучили власти курортного города, передает тайское издание Bangkok Post. Решение примут, если 70 процентов работников туристической отрасли пройдут вакцинацию от коронавируса и сформируют коллективный иммунитет.

В первую очередь руководство королевства намерено привлечь туристов из Германии и России, составлявших значительную часть отдыхающих до пандемии. По словам Юрия Барзыкина, если властям страны удастся реализовать подобную инициативу, то продажи туров могут начаться уже этой осенью, тем более на это время года приходится и старт пляжного сезона в Таиланде. Однако пока неясно, станет ли это направление снова востребованным у наших соотечественников.

— Ограничения в виде обязательной прививки — серьезное сокращение сегмента тех, кто готов выехать. В России пока небольшой процент вакцинированных, но, может, к осени он повысится. Опять же, почему только Паттайя? Пхукет тоже важен. Правда, с учетом начала сезона не исключено, что и эти направления начнут загружаться. Но ограничения, конечно, повлияют. Тем более мы не знаем, какие направления к тому времени еще появятся. Египет, например. В Турции к тому моменту сезон уже закончится, — предположил эксперт.

На этом ограничения не закончатся. Отдыхающие, по данным Bangkok Post, должны будут первые семь дней путешествия находиться в отелях и посещать только те места, которые рекомендованы администрацией гостиницы. Да и еще и эти отели должны пройти сертификацию по эпидемиологической безопасности Минздрава Таиланда.

Впрочем, эти ограничения туристам, скорее всего, не сильно помешают, уверен вице-президент РСТ. По его словам, регион Паттайя самодостаточный — можно будет неделю никуда не ходить. Развлечений и вариантов досуга там хватает, заключил он.

Сейчас туристы могут попасть в Таиланд и без путевок, самостоятельно, но по прибытии им необходимо пройти карантин. В апреле он составлял 10 дней, в течение которых нужно было два раза сдать ПЦР-тест. Но в мае был увеличен до 14, сообщало тайское издание The Nation Thailand. Тем не менее постепенно ограничения в королевстве будут смягчаться. К 2022 году, согласно плану правительства, их планируют полностью отменить.

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