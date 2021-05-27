Пиво, пончик и корова. Как за рубежом мотивируют вакцинироваться от коронавируса

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Мир продолжает противостоять пандемии COVID-19, и во многих уголках планеты появляются первые проверенные образцы «оружия» от коронавируса — вакцины. Однако сейчас, имея на руках все необходимое, человек становится своим врагом: недоверие людей к вакцинам не дает окончательно победить инфекцию. При этом вакцинация остается добровольной процедурой. Как власти разных стран мотивируют своих граждан привиться от ковида, можно ли «купить» мнение пациента пончиком и способно ли пиво спасти жизнь в условиях пандемии, разбиралась «Вечерняя Москва».

Прививочные кампании в разных государствах проходят со своими особенностями, однако так или иначе все сводится к одной закономерности: после вакцинации части населения доходит очередь до тех, кто либо не хочет делать прививку, либо вообще отрицает саму проблему. Первых на Западе иногда называют «сомневающимися» или «сопротивляющимися» вакцинации, вторых — ковид-диссидентами.

В Америке поощряют даже преступников

Поскольку руководства стран хотят сформировать коллективный иммунитет, приходится расширять кампанию по вакцинации иногда на десятки миллионов людей, а вовлечь их всех не так просто. В США, например, каждый штат пытается справиться с проблемой самостоятельно. Так, в американском штате Мэриленд в мае пообещали выдавать по 100 долларов бюджетникам, которые полностью привились от ковида (получили необходимое количество доз препарата, обычно их две — прим. «ВМ»). В Западной Вирджинии сделали примерно так же: там с апреля за прививку от инфекции выдают сберегательные облигации на 100 долларов.

В Луизиане к вопросу подошли еще креативнее. По данным соцопросов, около 40 процентов жителей этого штата не уверены, хотят ли они прививаться или нет. Чтобы развеять сомнения, власти на местах поручили медицинским бригадам приезжать чуть ли не в дом к этим гражданам. Доходило до того, что врачи заходили в буддистский храм, заглядывали к бездомным, останавливались рядом с дальнобойщиками и в казино.

В Нью-Джерси пошли дальше и предложили местным жителям «шот и пиво», если они в мае получат первый компонент вакцины. Забрать награду за успешно выполненное задание можно в пивоварнях, принимающих участие в этой акции.

Креативят и некоторые компании: одной из первых такой тренд задала «Криспи крим». Заведения этой сети по всей Америке начали с марта выдавать вакцинированным гражданам бесплатный пончик за предъявленную справку о сделанной прививке.

В двух округах штата Джорджия — Холле и Доусоне — нарушителям закона могут вдвое снизить срок наказания за согласие привиться от COVID-19. Правда, поощрять будут не всех хулиганов, а только тех, кому назначили исправительные работы. Ожидается, что за вакцину будут сокращать срок работ на 20–40 часов.

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Не деньгами, так коровами

На севере Таиландца, в районе Мэй Чаем (провинция Чианг Май), местные власти придумали занятный способ подбодрить жителей и заставить их активнее прививаться от коронавируса. С июня в течение 24 недель каждые семь дней среди привитых горожан будет выбираться один счастливчик, которому в награду за его сознательность будут давать… корову. Молодая буренка, по местным меркам, стоит чуть больше 300 долларов, а спрос на нее высокий.

В Мэй Чаеме живут всего 43 тысячи человек, но новость об акции они восприняли на ура.

— У нас число заявок на регистрацию выросло с сотен до тысяч за пару дней, — сообщили местные власти.

В других провинциях Таиланда, по данным СМИ, стараются не отставать и предлагают свои варианты вознаграждений за вакцинацию, включая раздачу золотых ожерелий, выдачу скидочных купонов и просто раздачу денег.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Маски долой

В Южной Корее с ограничительными мерами и вакцинацией все на порядок жестче, но и там грядут послабления. В июле власти планируют разрешить тем, кто сделал себе хотя бы один укол от коронавируса, ходить на улице без масок. Сейчас эта роскошь непозволительна, но по мере вакцинации населения ограничения будут сниматься, обещает руководство страны.

Также известно, что получение первого компонента вакцины позволит гражданам уже с июня собираться в группы из восьми человек (родственников). В случае введения второго компонента препарата с июля можно будет свободно встречаться с людьми и составлять группы из пяти человек.

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Тесты туда же

В начале мая правительство Германии объявило о намерении смягчить ограничения, введенные из-за ковида, для полностью вакцинировавшихся граждан. Сейчас в ФРГ действуют суровые законы, для привитых немцев они фактически перестали существовать. Так, после вакцинации гражданам позволят ходить в магазины, парикмахерские или к туристическим местам без необходимости всегда брать с собой отрицательный ПЦР-тест на вирус. Кроме того, для вакцинированных перестает действовать комендантский час. При всем этом масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными мерами безопасности и для привитых людей.

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