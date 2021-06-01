Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки
Фото: Минобороны РФ

США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки

Полина Долганова

Внешняя политика

Вашингтон не собирается отказываться от планов по проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в связи с новой кибератакой, ответственность за которую в Штатах возложили на российских хакеров. Об этом во вторник, 1 июня, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им, — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, лидеры стран должны многое решить в ходе предстоящих переговоров. Кроме того, США считают достаточно эффективной возможность из первых уст услышать от Владимира Путина, в чем заключаются намерения РФ.

Представитель Белого дома добавила, что Байдену также важно выразить свою позицию, чтобы попытаться сгладить противоречия и урегулировать двусторонние отношения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что интернет-ресурсы американских правительственных, межправительственных и неправительственных организаций подверглись фишинговой атаке.

Напомним, президент России Владимир Путин должен встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

Читайте также: Лавров: Путин и Байден обсудят на саммите угрозы у своих границ и на глобальной арене

Джо БайденВладимир Путинпереговоры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте