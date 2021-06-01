США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки

Фото: Минобороны РФ

Вашингтон не собирается отказываться от планов по проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в связи с новой кибератакой, ответственность за которую в Штатах возложили на российских хакеров. Об этом во вторник, 1 июня, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им, — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, лидеры стран должны многое решить в ходе предстоящих переговоров. Кроме того, США считают достаточно эффективной возможность из первых уст услышать от Владимира Путина, в чем заключаются намерения РФ.

Представитель Белого дома добавила, что Байдену также важно выразить свою позицию, чтобы попытаться сгладить противоречия и урегулировать двусторонние отношения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что интернет-ресурсы американских правительственных, межправительственных и неправительственных организаций подверглись фишинговой атаке.

Напомним, президент России Владимир Путин должен встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

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