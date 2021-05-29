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Правительственные структуры США подверглись кибератаке
Фото: pixabay.com/Lukas

Правительственные структуры США подверглись кибератаке

Татьяна Плотникова

Происшествия

Интернет-ресурсы американских правительственных, межправительственных и неправительственных организаций подверглись фишинговой атаке. Об этом говорится в заявлении агентства по обеспечению кибер- и инфраструктурной безопасности США.

Как уточнили в агентстве, злоумышленники разослали электронные письма от имени некой правительственной организации более чем по семи тысячам адресов около 350 организаций. Во всех письмах содержалась ссылка, перенаправляющая на вредоносные адреса.

В ведомстве рассказали, что совместно с ФБР предпринимают необходимые меры, а также подтвердили сообщения источников о том, что ответственность за атаку лежит на группировке APT29, также известной как Nobelium.

В агентстве подчеркнули, что ведется расследование и на данном этапе кибератаки не связывают с какими-либо конкретными злоумышленниками или странами, сообщает ТАСС.

Ранее Генеральная прокуратура РФ объявила киберпреступления угрозой национальной безопасности.

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