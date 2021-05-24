Названы три основных фактора, которые влияют на рост киберпреступности

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На рост киберпреступности в стране, масштаб которой начинает выглядеть как угроза национальной безопасности, влияют три фактора: легкомысленное поведение граждан, глобализация и невозможность всегда оперативно противодействовать преступлениям. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по информационной безопасности Георгий Мазохин.

Ранее начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов заявил, что в последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности.

Он отметил, что в прошлом году негативная тенденция усилилась. Так, рост данных посягательств составил 73,4 процента, а их общее количество за год составило 510,3 тысячи. Представитель Генпрокуратуры добавил, что пять лет назад доля правонарушений в сфере информационных технологий составляла около двух процентов от общего количества преступлений, а в 2020 году их доля увеличилась до 25 процентов. При этом раскрывается только четверть таких преступлений.

Первая причина, почему количество киберпреступлений растет, по словам Мазохина, — это легкомысленное поведение граждан в сфере информационных технологий: простые пароли на устройствах и в приложениях, ввод их на глазах незнакомцев, передача личных данных третьим лицам, посещение сомнительных сайтов и тому подобные действия. Эксперт отмечает, что большинство взломов устройств происходит именно по неосторожности пользователей.

— Вторая причина — невозможность всегда оперативно противодействовать такого рода преступлениям. Сегодня, чтобы быстро отслеживать правонарушения, крайне важно быстрое взаимодействие между правоохранителями и теми же банками. На территории страны это более-менее работает. Но за пределами крайне затруднено, если операция по выводу денег, например, проводится между российским банком и банком другой страны, — говорит эксперт.

По словам Мазохина, может пройти несколько месяцев, пока международное взаимодействие по раскрытию преступления даст результаты. За этот срок «концов уже не найдешь», отмечает эксперт.

— Третья причина — глобализация. Сегодня есть возможность из любой страны вести подобные грязные делишки. Кроме того, пул найденных уязвимостей и инструментов для их обнаружения постоянно растет, и не всегда скорость устранения найденных проблем достаточна для соблюдения баланса. Не могу не отметить, что дело не в самом наличии таких вещей, а в том, для чего их используют: как известно, стреляет не оружие, а человек, — добавил эксперт.

Мазохин также отметил, что инструменты для предотвращения киберпреступности, конечно, тоже быстро развиваются, но пока недостаточными темпами, чтобы повлиять на ситуацию с преступлениями существенным образом.

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