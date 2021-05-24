Генпрокуратура объявила киберпреступления угрозой национальной безопасности

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Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщил начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов.

— За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности, — сказал он.

Некрасов отметил, что в прошлом году негативная тенденция усилилась. Так, рост данных посягательств составил 73,4 процента, а их общее количество за год составило 510,3 тысячи. Представитель Генпрокуратуры добавил, что пять лет назад доля правонарушений в сфере информационных технологий составляла около 2 процентов в общего количества преступлений, а в 2020 году их доля увеличилась до 25 процентов. При этом раскрывается только четверть таких преступлений.

Наиболее значительный прирост киберпреступлений отмечается в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, добавил Некрасов, передает ТАСС.

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