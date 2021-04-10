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Спрос на страховку от хакеров вырос в пять раз
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Спрос на страховку от хакеров вырос в пять раз

Татьяна Плотникова

Общество

Спрос на страховые полисы от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз в сравнении с предшествовавшим годом. Об этом рассказали во Всероссийском союзе страховщиков.

Как уточнила вице-президент ВСС Светлана Гусар, в 2020 году россияне приобрели 955 страховых полисов, покрывающих риски от кибепреступлений. Это произошло в период пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер, в том числе перехода на удаленный режим работы и учебы.

При этом особый интерес к страховке от хакеров проявили кредитные организации и компании, которые занимаются IT-продуктами или услугами по архивному хранению данных.

В свою очередь, председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина рассказала, что в 2020 году было заключено несколько десятков крупных и несколько тысяч мелких договоров страхования от киберпреступлений.

Тем не менее, эксперты отмечают, что пока рынок страхования от киберпреступности в России находится в стадии развития. Якунина указала, что многомиллионные споры по покрытию подобных рисков не способствуют распространению предложения таких полисов. Гусар сообщила, что в настоящее время страхованием от хакеров в России занимаются всего десять организаций, пишут «Известия».

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила об увеличении числа кибермошенников за последние пять лет.

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