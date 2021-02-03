Генпрокуратура заявила об увеличении числа кибермошенников за последние пять лет

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За последние пять лет в России выросло число кибермошенничеств. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Отмечается, что число подобных преступлений за пять лет увеличилось более чем в 11 раз. Удельный вес кибермошенничеств в структуре преступности возрос с 1,8 процента до 25 процентов.

По данным Генпрокуратуры, большинство киберпреступлений совершается через интернет (300,3 тысячи) или с помощью средств мобильной связи (218,7 тысячи). Их количество особенно выросло в Саратовской и Омской областях, а также в Пермском крае, сообщает РИА Новости.

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