Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске

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Подмосковный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 31 августа 2020 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к своей супруге в детский сад. Женщина работала воспитателем. На почве ревности он нанес ей ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

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