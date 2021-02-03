Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске
Фото: pixabay.com

Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске

Кирилл Николаев

Происшествия

Подмосковный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 31 августа 2020 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к своей супруге в детский сад. Женщина работала воспитателем. На почве ревности он нанес ей ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Читайте также: Школьную учительницу жестоко убили в Воронеже

уголовное делоМосковская областьПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте