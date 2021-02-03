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Школьную учительницу жестоко убили в Воронеже
Фото: pixabay.com

Школьную учительницу жестоко убили в Воронеже

Виктория Родимкина

Происшествия

В Воронеже была жестоко убита школьная учительница математики. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области в среду, 3 февраля.

По данным следствия, 2 февраля около одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже было найдено тело 47-летней женщины. На нем были зафиксированы многочисленные ножевые ранения в области головы, шеи, грудной клетки.

Следователи осмотрели место преступления и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Воронежской области сообщили, что у убитой были похищены сумка с деньгами, золотой браслет и мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем».

По данным региональной мэрии, убитой оказалась учительница школы № 1 Наталья Тушинская. Женщина преподавала математику в течение десяти лет.

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