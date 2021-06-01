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Лавров: Путин и Байден обсудят на саммите угрозы у своих границ и на глобальной арене
Фото: МИД РФ

Лавров: Путин и Байден обсудят на саммите угрозы у своих границ и на глобальной арене

Полина Долганова

Внешняя политика

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят, в ходе встречи в Женеве 16 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран и в целом, на глобальной арене, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Он также отметил, что многочисленные военные действия на границах стран не способствуют нормальным переговорам и согласованию двусторонних отношений.

Кроме того, по его словам, Россия не строит иллюзий относительно возможных прорывов в отношениях РФ и США на предстоящем саммите. Исторических решений также не ожидается.

— Мы не строим иллюзий и не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения, — заключил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

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Сергей ЛавровДжо БайденВладимир Путин
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