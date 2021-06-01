Лавров: Путин и Байден обсудят на саммите угрозы у своих границ и на глобальной арене
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят, в ходе встречи в Женеве 16 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран и в целом, на глобальной арене, — цитирует главу МИД РИА Новости.
Он также отметил, что многочисленные военные действия на границах стран не способствуют нормальным переговорам и согласованию двусторонних отношений.
Кроме того, по его словам, Россия не строит иллюзий относительно возможных прорывов в отношениях РФ и США на предстоящем саммите. Исторических решений также не ожидается.
— Мы не строим иллюзий и не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения, — заключил министр.
Напомним, президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.
Читайте также: Рябков сообщил, что повестки дня Москвы и Вашингтона не совпадают перед саммитом