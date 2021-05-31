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Рябков сообщил, что повестки дня Москвы и Вашингтона не совпадают перед саммитом
Фото: пресс-служба Совфеда

Рябков сообщил, что повестки дня Москвы и Вашингтона не совпадают перед саммитом

Полина Долганова

Внешняя политика

Повестки дня не совпадают у России и США перед встречей двух президентов Владимира Путина и Джо Байдена, однако Москва готова дать ответы на любые вопросы Вашингтона. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

— Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже, — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее он заявил, что администрация Байдена в ближайшее время получит ряд неприятных сигналов из Москвы, которые окажутся для Америки некомфортными.

Напомним, президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Предполагается, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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Джо Байденмеждународный саммитВладимир Путин
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