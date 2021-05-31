Россия предупредила США о приближающихся «неприятных сигналах»

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Ряд сигналов со стороны России, которые будут озвучены в ближайшее время, не покажутся Вашингтону комфортными. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

— Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему прав человека. Рябков, комментируя заявление Байдена, отметил, что повестки для двух стран отличаются, однако РФ готова к обсуждению любых тем.

Напомним, президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Предполагается, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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