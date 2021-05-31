Визы, аресты, шпионы. Что входит в «огромный запас санкций» Запада против России

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европарламент призвал Европейский союз ужесточить санкции против российских чиновников. Не только политикам, но и простым россиянам известно, что РФ уже много лет находится под давлением самых разных ограничительных мер. «Вечерняя Москва» узнала у политологов, почему Европа продолжает гнуть свою линию и как еще она может попытаться насолить Москве.

Ранее Евросоюз предложил американским властям подготовить «решительный ответ» на «враждебные действия» России. 30 мая глава Европарламента Давид Сассоли призвал наложить на российских чиновников санкции. Отношения между ЕС и РФ Сассоли назвал «очень напряженными».

Как рассказал «ВМ» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, первое, что может сделать Запад, чтобы подбросить дров в санкционный костер, — расширить список лиц, против которых вводятся ограничения.

— У нас 149 миллионов человек. Если прибавлять к списку по 10 человек, то так еще тысячу лет можно делать, — отметил эксперт.

По его мнению, нужно понять, какой цели служат предлагаемые санкции. Если таким образом Евросоюз хочет показать, что он еще жив и имеет свою определенную позицию, то увеличение числа индивидуальных санкций становится «неисчерпаемым кладезем» ограничительных мер, считает Журавлев. С другой стороны, говорит он, результат таких мер достаточно сомнительный.

— Наша страна пережила так много вреда, что нас заставить по принципу «а мы вам жизнь испортим» не получится. Санкциями нас не напугаешь, хотя это давление будет наращиваться в рамках лозунга «А что бы еще выдумать?», — констатировал гендиректор ИРП.

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Политики, по мнению Журавлева, делятся на тех, кто верит, что с помощью санкций могут нас к чему-то принудить, и на тех, кто понимает, что не сумеют.

— С первыми проще. Они думают: «Мы сейчас еще что-нибудь придумаем, и русские будут делать, как мы говорим». Им кажется, что они живут реальностью, но на деле их действия не приводят к ощутимым результатам. Например, еще 30 лет назад наша внешняя торговля стремилась к нулю, но от этого, в общем-то, никто не умер, — пояснил политолог.

Помимо политиков, верящих в успех санкций, есть политики-прагматики, отметил эксперт. Эти деятели знают, что задавить Россию ограничениями не выйдет, в связи с чем они пытаются не наседать на Москву, а заработать на конфликте и поднять «длинные деньги», считает Журавлев.

— Санкции, по мнению этих политиков, вводятся для чего-то конкретного, например, в поддержку американского экспорта газа. Сжиженный газ нерентабелен по определению, он становится выгоден, только если запретить ввоз нашего. Или обложить дополнительными налогами. Или еще вариант заработать — заморозить наши вклады, — перечислил он.

Европарламент, по словам политолога, относится к первой группе политиков — оторванных от реальности. Более того, Евросоюз к этому органу прислушивается очень нехотя, так как ЕС управляется Советом глав государств и правительств, обратил внимание Журавлев.

— Европарламент — вообще фантастическая организация, — с иронией добавил он.

В свою очередь генеральный директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков также выразил мнение, что у Запада еще остается «огромный запас санкций». Спектр потенциальных ограничений впечатляет — от уже нашумевшей высылки дипломатических работников из стран до захвата или ареста чужих территорий, заявил эксперт.

— К примеру, в 2017 году, когда в Сан-Франциско было закрыто российское консульство, американцы отобрали часть собственности и, по сути, захватили ее, — сказал Марков.

Помимо этого, он допустил, что в рамках санкционного давления Евросоюз может начать отказывать россиянам в визах, во въезде в страны региона.

Фото: Niccolò Caranti / CC BY-NC 2.0

Также политолог не исключил, что давление может оказываться на Россию изнутри, в том числе с помощью шпионов.

— Могут зайти в наше посольство шпионы, национальная разведка, резидентура, — подчеркнул Марков.

Кроме того, говорит он, санкции могут означать арест российской собственности, связанной с государством, и счетов госкомпаний.

По мнению политолога, в Европе вновь заговорили о санкциях, поскольку часть местных политиков оказалась настроена на развитие конфликта с Россией, а не на деэскалацию. При этом агрессивно настроенные деятели убеждены, что их действия сойдут им с рук, и «Путин ничего не сделает».

— Обе группы политиков («агрессивные» и выступающие за деэскалацию — прим. «ВМ») желают зла России, — заключил общественник.

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