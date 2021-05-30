ЕС предложил США дать «решительный ответ» на «враждебные действия» России

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Власти Европейского Союза направили в Вашингтон проект совместного заявления для саммита ЕС — США, в котором предлагается декларировать «решительный ответ» на «враждебные действия» России.

В документе говорится о решительном единстве в подходе к отношениям с Россией. Авторы заявления обещают решительно ответить на «повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий» России.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на текст документа, Евросоюз и США в ходе саммита, который запланирован на 15 июня, готовятся выступить против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», а также заявить об укреплении экономических связей между ЕС и Соединенными Штатами.

Не исключается также, что по итогам саммита будет сделано заявление о совместном противостоянии ЕС и США Китаю. С этой целью стороны намерены «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих многосторонних подходов к Китаю».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена действиями Евросоюза по подрыву механизмов взаимодействия с Москвой.

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