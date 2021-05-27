Лавров заявил о неприличном поведении прибалтийских стран 

Фото: МИД РФ

Запад, особенно прибалтийские страны, ведет себя по дипломатическим меркам неприлично. Об этом в четверг, 27 мая, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию с самолетом Ryanair.

По его словам, западные страны громогласно объявили о санкциях и требуют провести независимое международное расследование. Они игнорируют тот факт, что это было сразу же предложено белорусскими властями.

— Требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Это манеры, которые, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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