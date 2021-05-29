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Более 50 сотрудников посольства России покинули Чехию
Фото: Pexels

Более 50 сотрудников посольства России покинули Чехию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пятьдесят четыре сотрудника российского посольства в Чехии, которые попали под сокращение штатов дипломатических ведомств России в Праге и Чехии в Москве, покинули страну. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин в субботу, 29 мая.

— Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии, — сказал он.

Представитель посольства России отметил, что дипломаты вылетели в Москву специальным бортом отряда «Россия».

Вторая группа вылетит из Чехии 31 мая во второй половине дня также спецбортом. На этом процесс приведения штата российского посольства в паритетное соответствие со штатом дипмиссии Чехии в Москве, завершится, сообщает ТАСС.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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