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Премьер Чехии рассказал о дискуссии ЕС об отношениях с Россией
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Премьер Чехии рассказал о дискуссии ЕС об отношениях с Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Европейский союз в июне продолжит состоявшуюся на завершившемся в Брюсселе саммите глав государств и правительств дискуссию о построении отношений с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире Чешского телевидения в среду, 26 мая.

Он пояснил, что итоговый документ саммита Евросоюза был дополнен положением о том, что страны ЕС солидарны с Чехией по ситуации со взрывами во Врбетице. Бабиш выразил одобрение тому, что на встрече обсуждались «подрывные действия России» по отношению к Евросоюзу.

— К дискуссии мы вернемся в июне, когда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представит итоговый отчет об отношениях между ЕС и Россией. Дальнейшие шаги должны были бы производиться на основе пяти главных принципов политики по отношению к России, — сказал премьер Чехии.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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