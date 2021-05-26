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Посольство Чехии в Москве уволит до конца мая 79 человек
Фото: pixabay.com

Посольство Чехии в Москве уволит до конца мая 79 человек

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Посольство Чехии в Москве уволит до конца мая в общей сложности 79 сотрудников, рассказала представитель чешского министерства иностранных дел Эва Давидова.

К 21 мая уведомления об увольнении получил 71 сотрудник посольства Чехии в Москве из числа принятых на работу в российской столице. Еще восемь человек получат уведомления до конца текущего месяца.

Под сокращение попали работники «Чешского дома», функционирующего как культурный центр Чехии в Москве. С 1 июня в связи с сокращением штата в «Чешском доме» прекратят работу гостиница и ресторан национальной кухни, сообщает ТАСС.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Читайте также: Посольство РФ объяснило порядок выезда части дипломатов из Чехии

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