Посольство РФ объяснило порядок выезда части дипломатов из Чехии

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Сотрудники российского посольства в Чехии, штат которого сокращается на паритетных началах с чешской стороной, покинут территорию страны двумя группами. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказали в дипломатической миссии.

Как уточнил представитель посольства, сотрудники посольства РФ уедут из Чехии двумя группами 29 и 31 мая. После этого в штате останутся семь дипломатов и 25 технических сотрудников.

В целом к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала. При этом штат посольства Чехии в Москве будет сокращен на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников и 91 принятого на месте сотрудника, сообщает РИА Новости.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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