Глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах

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В Москве знали о том, что у Праги есть данные об «участии» российских спецслужб во взрывах в Врбетице. Об этом в среду, 5 мая, заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

По его словам, российская сторона инициировала распространение ложной информации в киберпространстве еще до того, как об инциденте было публично объявлено (до 17 апреля 2021 года — прим. «ВМ»).

— Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов, — приводит слова Бероуна РИА Новости.

Чешский политик также добавил, что Россия заранее «приспособила» свою стратегию информационного противодействия в связи со случившимся в Врбетице.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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